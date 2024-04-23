Технологии 23 апреля 2024, 14:21 Доктор технических наук Арлазаров: метания Маска по поводу ИИ связаны с плоскостью бизнес-интересов

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Американский предприниматель Илон Маск не раз заявлял, что искусственный интеллект — главная угроза человечеству. Однако недавно в ходе дебатов на эту тему бизнесмен принял иную позицию. С чем это связано, рассказал доктор технических наук Владимир Арлазаров в беседе с сайтом kp.ru.

По его мнению, в данной дискуссии Маск вел себя как обыватель, ведь «ничего человеческое ему не чуждо».

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«А с другой стороны — он технологический миллиардер, и часть денег, которые крутятся в сфере ИИ, — это деньги Илона Маска. Поэтому, как обыватель, он часто делает заявления в духе „шеф, все пропало!“, а, с другой стороны, видит, что после таких спичей падают акции его компаний-разработчиков ИИ. И он вынужден делать заявления, противоположные первому», — пояснил эксперт.

Причина таких метаний, предположил Арлазаров, заключается в плоскости бизнес-интересов.