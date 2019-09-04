Доказано негативное влияние смартфонов на здоровье детей

Российские ученые завершили многолетнее исследование, посвященное влиянию мобильных телефонов на здоровье детей. Работа доказала, что смартфоны действительно плохо действуют на несовершеннолетних.

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Специалисты проводили исследование в лицеях № 10 и № 17 в подмосковных Химках. Они разделили учащихся на две группы: основную и контрольную. В первую вошли дети, пользующиеся смартфонами, во вторую — те, кто обходился без них. Об этом газете «Известия» сообщили в Институте биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН.

«Именно факт наличия контрольной группы является неоспоримым преимуществом наших исследований», — рассказала старший научный сотрудник Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН Наталия Хорсева.

Результаты показали, что у использующих мобильники детей замедлились зрительно-моторные и слухо-моторные реакции по сравнению с контрольной группой. Также у 38,7% участников исследования зафиксировали рост утомляемости. У 30,3% он был высоким. Кроме того, больше чем у половины школьников снизилась работоспособность.

При этом безопасный режим пользования смартфоном (наушники, сообщения SMS, MMS, громкая связь) намного улучшают психофизиологические показатели. Это связано с тем, что «источник излучения находится дальше от формирующегося детского мозга».