  • Доказано негативное влияние смартфонов на здоровье детей

    04 сентября 2019, 10:58

    Наза Салех Захи

    Российские ученые завершили многолетнее исследование, посвященное влиянию мобильных телефонов на здоровье детей. Работа доказала, что смартфоны действительно плохо действуют на несовершеннолетних.
    Доказано негативное влияние смартфонов на здоровье детей

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    Специалисты проводили исследование в лицеях № 10 и № 17 в подмосковных Химках. Они разделили учащихся на две группы: основную и контрольную. В первую вошли дети, пользующиеся смартфонами, во вторую — те, кто обходился без них. Об этом газете «Известия» сообщили в Институте биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН.

    «Именно факт наличия контрольной группы является неоспоримым преимуществом наших исследований», — рассказала старший научный сотрудник Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН Наталия Хорсева.

    Результаты показали, что у использующих мобильники детей замедлились зрительно-моторные и слухо-моторные реакции по сравнению с контрольной группой. Также у 38,7% участников исследования зафиксировали рост утомляемости. У 30,3% он был высоким. Кроме того, больше чем у половины школьников снизилась работоспособность.

    При этом безопасный режим пользования смартфоном (наушники, сообщения SMS, MMS, громкая связь) намного улучшают психофизиологические показатели. Это связано с тем, что «источник излучения находится дальше от формирующегося детского мозга».