Доказан больший вред смартфонов для женщин, чем для мужчин

Ученые факультета антропологии Университета Арканзаса провели исследование в результате которого пришли к выводу, что женщины испытывают более сильные боли в шее из-за использования смартфонов, чем мужчины.

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Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Проблемой стала длина шеи. Из-за ее большей длины мужчины сгибают ее у самой головы, а женщины — ближе к груди.

«Вслед за этим исследованием мы хотим выяснить, связано ли то, каким образом женщины сгибают шею, пользуясь электронными устройствами, с болью в шее и челюсти», — цитирует издание Daily Mail автора исследования доктор антропологии Клэр Терхьюн.

Она посоветовала, как можно реже смотреть сверху вниз на экран смартфона или планшета, а также проводить в такой позе наименьшее количество времени.

В конце августа «Известия» сообщали, что во избежание онемения или боли в большом пальце, запястье, шее или спине, необходимо покупать гаджет такого размера, чтобы его можно было обхватить большим и указательным пальцем.

Кроме того, набирать текст на экране смартфона лучше пальцами обеих рук.

Для того чтобы зафиксировать шею в естественном положении, его лучше держать на уровне груди, подбородка или глаз.