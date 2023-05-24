Технологии 24 мая 2023, 11:27 Доходы российских IT-компаний выросли более чем на 35% в 2022 году Глава РАЭК Гребенников: доходы IT-компаний в России более чем на 35% в 2022 году РИА «Новости»

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Доходы отечественных IT-компаний по итогам 2022 года увеличились более чем на 35%. Об этом на открытии Российского интернет-форума сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников.

По его словам, государство приняло уникальные налоговые льготы, пониженные ставки страховых взносов, мораторий на проверки до 2024 года, льготные ставки по кредиту и другие меры.

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«Благодаря этим мерам суммарные доходы IT-компаний выросли более чем на 35%. Это те цифры, которые, конечно, очень радуют. Ведь об интернете думают, он в России развивается и является ключевой экосистемой, на которую полагаются остальные отрасли», — сказал Гребенников.

Ранее директор РАЭК заявил, что аналитики компании ожидают рост отечественного Рунета на 29% по итогам 2023 года. По его словам, общая капитализация отрасли достигнет порядка 16 триллионов рублей, что сопоставимо с ВВП Казахстана.