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    11 марта 2021, 04:52

    Google заинтересовался доходами блогеров

    Анастасия Кукова

    Американская компания Google может обязать блогеров, работающих на YouTube, платить налоги. Требование может затронуть и россиян, зарабатывающих на рекламе, с которых российские власти тоже могут потребовать выплату НДФЛ. Эксперты считают, что двойное давление вызовет отток аудитории видеохостинга на альтернативные площадки.

    Google заинтересовался доходами блогеров

    По данным газеты «Коммерсант», Google может начать удерживать подоходный налог в пользу США уже в июне 2021 года. Об этом он уже предупредил российских блогеров. Налогом будут облагать полученный от просмотра с территории США контента доход. Блогеры должны до конца мая предоставить налоговую информацию в компанию AdSense (структура Google, продающая рекламу).

    Величина налоговой ставки может достигать 30%. Она зависит и от того, заключено ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения.

    Между Россией и США оно есть, и ставка может составить 0%. Но только в том случае, если пользователь предоставит всю необходимую информацию до указанного срока. Если же он этого не сделает, налог на его доходы от YouTube будут исчисляться автоматически по ставке до 24%.

    О намерении заставить иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров ранее заявили и российские власти.

    С таким предложением выступило Минцифры, указавшее среди предполагаемых налоговых агентов не только YouTube, но и Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и другие иностранные площадки.

    Список самых богатых русскоговорящих тиктокеров по версии журнала Fоrbes возглавил 22-летний Рахим Абрамов из Узбекистана. У него 9,5 миллиона подписчиков и доход в 10,47 миллиона рублей.