Google заинтересовался доходами блогеров

Американская компания Google может обязать блогеров, работающих на YouTube, платить налоги. Требование может затронуть и россиян, зарабатывающих на рекламе, с которых российские власти тоже могут потребовать выплату НДФЛ. Эксперты считают, что двойное давление вызовет отток аудитории видеохостинга на альтернативные площадки.

По данным газеты «Коммерсант», Google может начать удерживать подоходный налог в пользу США уже в июне 2021 года. Об этом он уже предупредил российских блогеров. Налогом будут облагать полученный от просмотра с территории США контента доход. Блогеры должны до конца мая предоставить налоговую информацию в компанию AdSense (структура Google, продающая рекламу).

Величина налоговой ставки может достигать 30%. Она зависит и от того, заключено ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения.

Между Россией и США оно есть, и ставка может составить 0%. Но только в том случае, если пользователь предоставит всю необходимую информацию до указанного срока. Если же он этого не сделает, налог на его доходы от YouTube будут исчисляться автоматически по ставке до 24%.

О намерении заставить иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров ранее заявили и российские власти.

С таким предложением выступило Минцифры, указавшее среди предполагаемых налоговых агентов не только YouTube, но и Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и другие иностранные площадки.

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