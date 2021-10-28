«Дочка» Ростеха выпустила в продажу смартфон с функцией защиты личных данных

Продажи отечественного смартфона с усиленной защитой личных данных AYYA T1 начались в России. Гаджет произвела компания «СмартЭкоСистема» (входит в Ростех). Стоимость смартфона составляет 18 990. Доступны версии в черном и зеленом цветах. Об этом сообщила пресс-служба группы «М.Видео — Эльдорадо».

Новый смартфон предназначен, как для корпоративных покупателей, так для рядовых пользователей, которые беспокоятся о защите личных данных. На боковой грани устройства есть специальная кнопка, которая отключает камеры и микрофон гаджета, так, что никто не может к нему подключиться удаленно.

При этом владелец может принимать входящие звонки, читать сообщения и заходить в интернет.

Смартфон получил экран диагональю 6,55 дюйма с защитным стеклом. На задней панели расположилась двойная камера в 12 и пять мегапикселей. Разрешение «фронталки» — 13 мегапикселей. Гаджет поддерживает мобильную связь стандартов 2G/3G и LTE. Также там есть модуль NFC и сканер отпечатка пальца.

Смартфон работает на операционной модели Android 11 с предустановленным российским программным обеспечением. Позднее его полностью переведут на отечественную систему.

При покупке владелец не только получает устройство, но также силиконовый чехол, зарядное устройство, гарнитуру, защитное стекло, а также расширенную гарантию на один год.