«Дочка» российского производителя майонеза показала прототип аэротакси

Группа компаний «ЭФКО» на рынке известна в качестве производителя майонеза «Слобода» и других продуктов масложировой отрасли. Но есть у фирмы и другая сфера деятельности. Входящий в состав группы компаний инновационный центр «Бирюч» завершил новый этап разработки беспилотного аэротакси. Его создали в рамках проекта Healthy Innovation («Здоровое будущее»), который запустили акционеры «ЭФКО». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Беспилотный пассажирский вертолет Hi-Fly Taxi может летать на расстояние до 15 километров и перевозить грузы массой до 120 килограммов. Впервые без управления пилотом летательный аппарат поднялся в воздух в октябре 2021 года.

Исполнительный директор группы компаний «ЭФКО» Сергей Иванов заявил, что аэротакси может стать транспортом будущего для России.

«Если бы у людей была возможность работать в центре города, а жить на природе, за город уехали бы до 70% всех горожан. Чистый воздух, тишина. Стоит один раз это попробовать, и в город не захочется возвращаться», — отметил он.

По словам Иванова, единственное, что останавливает от такого шага, — транспортная доступность. Поэтому Hi-Fly Taxi может решить эту проблему. Отдельно в центре разрабатывают беспилотные летательные аппараты для медиков, пожарных, спасателей и полицейских.

Аэротакси разрабатывается в рамках создания многофункциональной платформы Hi-Fly. Проектом предусмотрено и уже ведется создание грузового беспилотного летательного аппарата Hi-Fly Cargo, включая медицинскую, противопожарную, эвакуационную, полицейскую и другие модификации.

В конце следующего года компания намерена провести первые полеты своего беспилотника на расстояние 50 километров по выделенным воздушным маршрутам в Белгородской области. Для этого компания совместно с правительством региона намерена добиться создания экспериментального правового режима для тяжелых беспилотников.