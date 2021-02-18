Добычу криптовалюты усложнят ради геймеров

Майнеры криптовалюты перекрыли кислород любителям видеоигр. Они скупают новые мощные видеокарты NVIDIA по предзаказу. В компании решили исправить ситуацию и пообещали снизить производительность графического процессора в майнинге в два раза, чтобы угодить геймерам.

В блоге NVIDIA сообщили, что ситуацию исправят драйверы Game Ready для RTX 3060.

«Выпуская 25 февраля GeForce RTX 3060, мы делаем важный шаг, чтобы графические процессоры GeForce оказались в руках геймеров. Программные драйверы RTX 3060 предназначены для обнаружения определенных атрибутов алгоритма майнинга криптовалюты Ethereum и ограничения скорости хеширования или эффективности майнинга криптовалюты примерно на 50%», — говорится в сообщении компании.

В NVIDIA подчеркнули, что создание индивидуальных продуктов для клиентов с особыми потребностями обеспечивает максимальную ценность их видеокарт.

Майнеры тоже не останутся без бонуса. NVIDIА анонсировала серию ускорителей CMP HX (Crypto Mining Processor), которые предназначены для добычи криптовалюты. У этих ускорителей не будет видеовыходов.

Продажи RTX 3060 начнутся 25 февраля. Базовые версии CMP появятся в магазинах в первом квартале 2021 года.