Генеральный директор и сооснователь медико-биологического центра Genotek Валерий Ильинский прокомментировал «360» заявление космонавта Кононенко о том, что вскоре в космос полетят генно-модифицированные люди. Он назвал такие перспективы абсолютно нереальными.

На круглом столе в МГТУ имени Баумана командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что членами экспедиций в дальний космос станут модифицированные люди, у которых будет отредактирован геном с целью устойчивости к радиации. Он отметил, что искусственное поколение появится благодаря развитию биоинженерных технологий.

«На данный момент, если мы обсуждаем генетически модифицированных людей, это предложение звучит абсолютно нереально. Ни в одной стране мира это не разрешено. Невозможно подобное и по техническим причинам: пока технология редактирования генома не применяется, не предназначена для создания каких-то модифицированных людей», — прокомментировал идею Кононенко генетик Ильинский.

Одной из самых известных технологий работы с генами является клонирование. Эксперт отметил, что оно разрешено, и клонированием массово занимаются в сельском хозяйстве. Но запрещено клонирование человека, и этим никто никогда не занимался.

«Я никогда не слышал, чтобы когда-то нарушал те законодательные нормы, которые существуют в области клонирования. То же самое касается редактирования генома», — подчеркнул гендиректор Genotek.

По поводу прививок для защиты от радиации, о появлении которых тоже говорил российский космонавт Кононенко, Валерий Ильинский добавил, что ему неизвестно о подобных технологиях.