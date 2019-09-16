До четырех спутников в год начнут производить в подмосковном Щелкове
«По итогам завершения строительства планируется создание 120 рабочих мест. Проект будет иметь положительный эффект для региона — это производство до четырех спутников в год», — приводятся в пресс-релизе слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.
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Разрешение на строительство получило ООО «Газпром СПКА» при сопровождении Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.
Генеральным подрядчиком при возведении объекта станет филиал АО «Риццани де Эккер СпА» вместе с партнером — франко-итальянским концерном Thales Alenia Space (TAS).
В строительство предприятия будут инвестированы 15 миллиардов рублей. Площадь объекта составит 18 тысяч квадратных метров