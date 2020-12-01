Старт российской ракеты «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ отложен до 2 декабря

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А», которая должна была вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2, не стартовала в ночь на вторник (1 декабря) из-за технических проблем. Старт должен был состояться во Французской Гвиане — с космодрома Куру.

Об этом сообщил глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль во время онлай-трансляции с космодрома. Проблемы возникли при подготовке к старту.

«Возникли проблемы с передачей телеметрических данных», — сказал он.

Сейчас и «Союз», и спутник переводят в режим ожидания. Они в полном порядке — не повреждены.

Стефан Исраэль сообщил, что следующая попытка состоится вечером во вторник, 2 декабря.