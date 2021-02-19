Apple начала искать специалистов для разработки 6G

Компания Apple разместила вакансию инженера-исследователя для разработки сетей связи шестого поколения (6G). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на объявление с предложением работы.

По информации агентства, американская компания ищет специалиста на должность «инженера-исследователя беспроводных систем 5G/6G». Новый сотрудник будет исследовать и создавать системы беспроводной связи. Кроме того, специалисту предлагают участвовать в академических и отраслевых форумах, касающихся технологий 6G.

Создавать сеть нового поколения планируется в течение следующего десятилетия. Заниматься этим будет группа исследователей. Как отметило агентство, запуск новой беспроводной системы связи намечен на 2030 год.

В начале августа глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сейчас российские специалисты активно занимаются развитием сети 5G. Для этой работы им потребуется от одного года до трех лет. При этом они уже изучают возможность создания сетей связи шестого поколения. Но планы о внедрении 6G еще находятся на начальном этапе.