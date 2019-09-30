WhatsApp станет недоступен для некоторых пользователей

Изменения затронут гаджеты, работающие на Android и iOS, в частности поддержки WhatsApp лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), и iOS 8 2014 года.

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Чтобы сохранить доступ к мессенджеру, пользователям устройств на этих версиях ОС следует обновить гаджеты до более поздней версии прошивки. В том случае, если это невозможно, для дальнейшего использования мессенджера стоит приобрести новый телефон, работающий на другой ОС.

Владельцам смартфонов на Android 2.3.x и iOS 8 не удастся создать новые учетные записи или верифицировать уже существующие аккаунты.

Кроме того, разработчики анонсировали прекращение поддержки всех версий Windows Phone. Это произойдет уже 31 декабря текущего года.

Приложение WhatsApp является одним из самых популярных в мире мессенджеров для обмена сообщениями. По информации на февраль 2018 года, приложением пользовались свыше полутора миллиардов человек.