Рогозин анонсировал сроки готовности новой концепции для лунной ракеты «Енисей»

Роскосмос рассчитывает в течение ближайших месяцев подготовить новую концепцию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей». Ее намерены собирать по принципу технологического конструктора.

Ориентировочные сроки озвучил в Twitter глава корпорации Дмитрий Рогозин, ответив на соответствующий вопрос пользователей.

«В течение трех-четырех месяцев», — написал он.

Российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса «Енисей», напомнил ТАСС, должны собирать как технологический конструктор: каждая часть в ней будет самостоятельным изделием. На низкую околоземную орбиту на первом этапе она сможет вывести свыше 70 тонн груза.

Ракету также планировали задействовать в рамках реализации космической программы. Эскизный проект «Енисея» одобрили в 2019 году, а летные испытания рассчитывали начать в 2028-м.

Контракт на разработку проекта Роскосмос заключил с РКЦ «Прогресс». Его стоимость составила 1,47 миллиарда рублей. В феврале 2021-го работы приостановили в том числе из-за «возможной коррекции облика».