В России не будет вагонов для курящих

Дочерняя компания РЖД, которая занимается перевозками пассажиров на дальние расстояния, пока не планирует ввести финтес-вагоны, как и специальные вагоны для курящих.

Многие активисты просили сделать места для курения в поездах. При этом в аэропортах недавно возвратили курилки. «Позиция ФПК по поводу создания дополнительных условий для курящих пассажиров однозначная: мы не планируем изменять эти условия», — передает слова гендиректора компании Петра Иванова РИА «Нвовости».

Также замгендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов сообщал, что в поездах дальнего следования могут появиться тренажерные залы. Однако Иванов опроверг эти планы и сказал, что такие проекты пока не рассматриваются.

Он также заявил, компания сейчас заинтересована созданием в поездах специальных детских купе. По его словам, это действительно востребовано для некоторых пассажиров.