Для Cybertruck Маска придумали гараж на случай Апокалипсиса

Для концептуального автомобиля Илона Маска Cybertruck нью-йоркские инженеры разработали бронированный постапокалиптический бункер. Cyberbunker можно разместить даже на Марсе. В бронированном гараже запросто можно переждать конец света. Изделие доступно для заказов.

Источник фото: Lars Buro

Компания Lars Buro показала концепт Cyberbunker. Это такая постапокалиптическая резиденция для владельцев Cybertruck. Бронированный кибергараж разработали с учетом самых жестких условий. Как утверждают у разработчика, Cyberbunker можно разместить где угодно: хотите — в центре Москвы или Лос-Анджелеса, а хотите — на Марсе.

На сайте Lars Buro пока что выложены только рендеры проекта. При этом компания на самом деле настроена построить такой бункер, что называется, «в металле».

Источник фото: Lars Buro

Как утверждают разработчики, 55 квадратных метров Cyberbunker будут отведены под гараж. В нем есть место для пары автомобилей, и лучше, если это будут Cybertruck. Еще 167 квадратных метров можно использовать как жилье. Дом-гараж выполнен в тех же угловатых линиях, что и изделие Илона Маска Cybertruck. Он оснащен бесшовной крышей, представляющей собой поверхность солнечной батареи, а также под завязку напичкан электроникой, превращающей обычную бронированную коробку в «умный дом».