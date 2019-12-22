Для Cybertruck Маска придумали гараж на случай Апокалипсиса
Компания Lars Buro показала концепт Cyberbunker. Это такая постапокалиптическая резиденция для владельцев Cybertruck. Бронированный кибергараж разработали с учетом самых жестких условий. Как утверждают у разработчика, Cyberbunker можно разместить где угодно: хотите — в центре Москвы или Лос-Анджелеса, а хотите — на Марсе.
На сайте Lars Buro пока что выложены только рендеры проекта. При этом компания на самом деле настроена построить такой бункер, что называется, «в металле».
Как утверждают разработчики, 55 квадратных метров Cyberbunker будут отведены под гараж. В нем есть место для пары автомобилей, и лучше, если это будут Cybertruck. Еще 167 квадратных метров можно использовать как жилье. Дом-гараж выполнен в тех же угловатых линиях, что и изделие Илона Маска Cybertruck. Он оснащен бесшовной крышей, представляющей собой поверхность солнечной батареи, а также под завязку напичкан электроникой, превращающей обычную бронированную коробку в «умный дом».