Дизлайки, тематическая лента и открытая редакция. «ВКонтакте» обновится
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Одним из новых инструментов станет возможность поставить дизлайк. Пользователи таким образом смогут выразить свое несогласие с мнением комментатора, при этом не вступая с ним в дискуссию.
Во вкладках «рекомендации» появятся тематические ленты, в которых будут собираться записи по конкретным темам. Контролировать ленты смогут участники открытой редакции. Каждой теме будет присвоен свой состав экспертов. Стать им могут активные пользователи «ВКонтакте», хорошо разбирающиеся в какой-либо области.
Если эксперт неактивен или на его рекомендации поступает много жалоб, участника могут исключить из редакции.
Когда откроется набор в команду экспертов, пользователи смогут узнать условия полностью в сообществе «ВКонтакте» с авторами.