Дизайн нового iPhone 14 показали в Сети

Чертежи будущих базовых флагманов серии iPhone 14 обнародовали инсайдеры. Информацию об этом распространило издание MySmartPrice.

В материале показаны схемы, которые, как утверждается, дают понять, что существенных изменений в дизайне аппаратов по сравнению с моделью iPhone 13 не предвидится.

Смартфоны получат плоские рамки, а также переднюю панель, которая рассчитана под сенсоры Face ID и камеру.

iPhone 14 будет, как следует из материала, получит 6,1-дюймовый дисплей, а модель 14 Max будет оснащена экраном с диагональю 6,7 дюйма.

На минувшей неделе СМИ сообщили о том, что Apple решила не продавать в России новый iPhone SE, а также другие гаджеты из весенней презентации, среди которых Mac Studio и обновленный iPad Air.

Новые устройства Apple представила на презентации 8 марта. Среди новинок оказались третья версия бюджетного смартфона iPhone SE и iPad Air. Презентация прошла под лозунгом «Пиковая производительность». Apple в числе прочего представила свой новый процессор M1 Ultra, который предназначен для стационарных компьютеров. Пока это самый мощный чип, разработанный компанией после ее отказа от процессоров Intel в пользу собственных компонентов.