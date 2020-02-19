Дизайн мобильного приложения «ВКонтакте» обновили

Мобильное приложение VK теперь не узнать. «ВКонтакте» полностью переделала его дизайн. Выглядит непривычно, но лишних элементов стало меньше.

«Представляем новую версию приложения VK. Она уже появилась у части пользователей и станет доступна всем в ближайшие недели», — говорится в сообщении компании.

Изменения внесли весьма радикальные: в приложении изменился не только дизайн, но и навигация. В первой вкладке разработчики объединили ленты новостей и рекомендаций, а во второй — мини-приложения, VK Pay, сообщества и стриминговые сервисы. После идут вкладки для поиска друзей и общения и сам профиль для того, чтобы делиться своими материалами.

В новой версии поменяли иконки и шрифты и убрали знаменитые, но громоздкие синие шапки. Как заверили в компании, программисты постарались сделать максимально простой интерфейс. Последний раз «ВКонтакте» масштабно обновляла приложение два года назад.