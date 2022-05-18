Директор РКЦ «Прогресс» Баранов заявил, что западные санкции не влияют на производство ракет «Союз»

Санкции, введенные Западом в отношении России после начала спецоперации на Украине, не влияют на производство ракет «Союз». Об этом сообщил генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов, написала «Газета.ru».

«На производственной площадке „Прогресс“ задействовано несколько тысяч единиц оборудования, в том числе иностранного производства. Оборудование было закуплено в разное время под реализацию различных проектов по созданию космической техники. Многие станки модернизированы», — отметил Баранов.

Он добавил, что производство ракет-носителей и космических аппаратов ДЗЗ от США и Европы никак не зависит.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал сосредоточить освободившиеся из-за сворачивания сотрудничества ресурсы на создании систем военного назначения.