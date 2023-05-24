Технологии 24 мая 2023, 11:15 Директор РАЭК спрогнозировал рост Рунета по итогам 2023 года Глава РАЭК Гребенников: экономика Рунета по итогам года будет сопоставима с ВВП Казахстана РИА «Новости»

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Рост капитализации российского сегмента интернета по итогам 2023 года составит около 29%. Об этом на открытии Российского интернет-форума заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников.

«Что будет по итогам 2023 года? Прогнозы — дело неблагодарное, но мы все-таки попробовали. Наши аналитики считают, что экономика Рунета вырастет на 29% и составит 16 триллионов рублей, что сопоставимо с ВВП Казахстана», — сказал он.

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Гребенников отметил, что рост экономики Рунета был бы невозможен без интенсивной коммуникации с IT-бизнесом и Минцифры.

«Хочется сказать большое спасибо государству, которое включилось и взяло на себя роль модератора этих отношений», — добавил директор.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в России зарегистрированы около 22 тысяч IT-компаний.