24 мая 2023, 11:15
Директор РАЭК спрогнозировал рост Рунета по итогам 2023 года
Глава РАЭК Гребенников: экономика Рунета по итогам года будет сопоставима с ВВП Казахстана
Рост капитализации российского сегмента интернета по итогам 2023 года составит около 29%. Об этом на открытии Российского интернет-форума заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников.
«Что будет по итогам 2023 года? Прогнозы — дело неблагодарное, но мы все-таки попробовали. Наши аналитики считают, что экономика Рунета вырастет на 29% и составит 16 триллионов рублей, что сопоставимо с ВВП Казахстана», — сказал он.
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Гребенников отметил, что рост экономики Рунета был бы невозможен без интенсивной коммуникации с IT-бизнесом и Минцифры.
«Хочется сказать большое спасибо государству, которое включилось и взяло на себя роль модератора этих отношений», — добавил директор.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в России зарегистрированы около 22 тысяч IT-компаний.
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