Директор РАЭК рассказал, как выйти из кризиса

По его мнению, «объединение сильнейших специалистов позволит найти варианты для стабилизации экономических последствий в IT-отрасли и эффективные решения для текущих задач».

«В эти дни мы в РАЭК активно участвуем и координируем инициативы, связанные с последними событиями с COVID-19», — рассказал Плуготаренко.