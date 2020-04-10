10 апреля 2020, 13:13
Директор РАЭК рассказал, как выйти из кризиса
Цифровизация важных отраслей экономики поспособствует стабилизации ситуации в стране — считает директор РАЭК и руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его мнению, «объединение сильнейших специалистов позволит найти варианты для стабилизации экономических последствий в IT-отрасли и эффективные решения для текущих задач».
«В эти дни мы в РАЭК активно участвуем и координируем инициативы, связанные с последними событиями с COVID-19», — рассказал Плуготаренко.