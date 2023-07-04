Технологии 04 июля 2023, 14:07 Директор по маркетингу «ВКонтакте» покинул компанию Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Володин покинул компанию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Володин покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

В будущем Володин присоединится к новому проекту ранее покинувших соцсеть генерального директора Марины Красновой и вице-президента по разработке и технологиям VK Александра Тоболя.

Реклама

«Маркетинговая команда „ВКонтакте“ продолжает оставаться лучшей на рынке. За время упорной работы мы запустили сотни проектов, один только запуск VK NFT чего стоит. Желаю команде не останавливаться. Удачи!» — заявил он.

Кто именно заменит Володина на должности, не сообщается.

Володин начал работу во «ВКонтакте» в 2015 году, он занимал пост директора по партнерствам и развитию в «Одноклассниках». С 2020 года трудился директором по коммуникациям и развитию единой видеоплатформы VK, а спустя год стал руководителем отдела маркетинга.

Ранее стало известно, что управление «ВКонтакте» принял коллегиальный орган, в который войдут топ-менеджеры социальной сети и холдинга.