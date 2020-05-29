Директор Лиги безопасного интернета: Россия должна официально регулировать соцсети

По ее словам, «если соцсети могут модерировать те или иные публикации, блокировать пользователей или видео за отдельные слова, значит, они признают, что могут не менее эффективно блокировать и недостоверную и деструктивную информацию».

«Мы считаем, что для более эффективной борьбы с недостоверной общественно опасной информацией необходимо вводить дополнительные законодательные ограничения, такие как были введены недавно во Франции и уже действуют во многих других странах ЕС», — считает Мизулина.