29 мая 2020, 17:17
Директор Лиги безопасного интернета: Россия должна официально регулировать соцсети
Официальное регулирование соцсетей должно быть введено в России. Так считает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По ее словам, «если соцсети могут модерировать те или иные публикации, блокировать пользователей или видео за отдельные слова, значит, они признают, что могут не менее эффективно блокировать и недостоверную и деструктивную информацию».
«Мы считаем, что для более эффективной борьбы с недостоверной общественно опасной информацией необходимо вводить дополнительные законодательные ограничения, такие как были введены недавно во Франции и уже действуют во многих других странах ЕС», — считает Мизулина.