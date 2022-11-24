Технологии 24 ноября 2022, 16:45 Digital-эксперт Сорвачева похвалила идею Маска шифровать сообщения в Twitter

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Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева считает удачной идею Илона Маска шифровать сообщения в Twitter. По ее словам, это повысит лояльность пользователей, сообщило издание «Ридус».

Эксперт отметила, что «тренд к конфиденциальности» есть у многих крупных компаний. Поэтому Маск не изобрел ничего принципиально нового.

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«Twitter выполняет и роль мессенджера, поэтому зашифрованные сообщения позволят больше пользоваться этой функцией без опаски за свои личные данные», — заключила Сорвачева.

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