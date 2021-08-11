DeviantArt разблокировали в России

Роскомнадзор снял блокировку с сайта для художников DeviantArt. Популярная онлайн-галерея выполнила требования надзорного ведомства и удалила запрещенный контент, сообщили на сайте РКН.

Регулятор ранее направил DeviantArt уведомление с требованием удалить контент, в котором была выявлена пропаганда суицида, детская порнография, нацистская символика, а также объявления о продаже наркотиков. Администрация сервиса не выполнила эти требования в установленный срок, после чего доступ к сайту с 3 августа был заблокирован.

После блокировки DeviantArt удалил весь запрещенный контент и уведомил об этом РКН. Специалисты ведомства убедились в устранении нарушений. Блокировка была снята.

В РКН отметили, что выполнение требований по удалению запрещенного контента является основанием для снятия блокировки. Ранее по такому же принципу были разблокированы портал с текстами песен Genius, фотобанк Shutterstock, онлайн-библиотека Scribd и хранилище сайтов Archive.

Также по требованию Роскомнадзора из TikTok удалили хештеги на тему «групп смерти».