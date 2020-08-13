Десятая часть абонентов вскоре перейдет на мобильный ID
Об этом представители ведущих мобильных операторов связи рассказали газете «Известия». С помощью мобильного ID (номера телефона) россияне получат возможность регистрироваться на сайтах банков, туроператоров, образовательных сервисов и интернет-магазинов.
Подобные сервисы уже есть у банков и ведущих IT-компаний. Аналитики считают, что уже можно говорить о конкуренции экосистем. Они предполагают, что к мобильному ID в ближайшие годы подключатся до 10–12% абонентов.
Регистрироваться с помощью номера телефона гораздо проще, к тому же не надо запоминать логины и пароли. Это сэкономит время и избавит от ошибок при заполнении форм.
В «Мегафоне» пояснили «Известиям», что команды для добавления будут поступать в зашифрованном формате, прочитать который можно будет только индивидуальным ключом SIM-карты. Сервис будет принимать запросы исключительно от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений. Это исключает переход информации к третьим лицам и позволит избежать мошеннических операций.
Представители «большой четверки» подтвердили изданию, что сервис будет кросс-операторским инструментом, доступным для всех абонентов этих мобильных операторов.
Разрабатывали продукт все участники рынка.