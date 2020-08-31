Дешевые китайские смартфоны уличили в незаконном списании денег

Однако многие пользователи столкнулись с тем, что с их счета списывались деньги за счет платных подписок, о которых они не просили.

Агентство по изучению вредоносных программ Secure-D изучило содержимое смартфонов и выяснило, что во все смартфоны встроены вирусные программы xHelper и Triada. Именно они тайно загружали приложения и подписывали владельца аппарата на платные услуги без его ведома. Разработанную агентством систему стали использовать операторы мобильной связи. В прошлом году она заблокировала 844 тысячи незаконных транзакций на смартфонах от Transsion.

Такие же аппараты с предустановленными троянами кроме Африки специалисты обнаружили в Индонезии и Мьянме.

Transsion привлекает покупателей весьма бюджетной ценой, которая намного ниже, чем у Xiaomi или Samsung. Благодаря большому спросу компания стала лидером по продажам смартфонов в развивающихся странах. В мировом рейтинге производителей смартфонов компания стоит на четвертом месте после Apple, Samsung и Huawei/

Представитель компании в беседе с журналистами подтвердил, что в ряде аппаратов действительно есть вредоносные программы. Но при этом он объяснил, что сама фирма не имеет к ним отношения. По его словам, выгоду извлекал один из поставщиков зараженных аппаратов.

Также агентство Secure-D обнаружило предустановленное вредоносное программное обеспечение на телефонах Alcatel китайской компании TCL Communication. Все аппараты с троянами обнаружили в Бразилии, Малайзии и Нигерии. Вирусы также списывали деньги со счетов владельцев при помощи мошеннических транзакций. При этом эксперты отметили, что сброс к заводским настройкам проблемы не решает, так как сами трояны уже встроены в систему.

Ранее российские эксперты посоветовали владельцам смартфонов сразу после использования удалять сообщения от банков и SMS с паролями и ссылками для входа в личные кабинеты. Несмотря на то, что эти данные одноразовые, ими могут воспользоваться мошенники.