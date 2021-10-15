Депутаты решили контролировать алгоритмы социальных сетей

Власти России обратили внимание на рекомендации в социальных сетях, которые подбираются с помощью алгоритмов. Теперь депутаты решили контролировать такие системы, о чем рассказал «Коммерсант».

Контроль властей распространится на алгоритмы подбора информации в VK, Facebook, Instagram, YouTube и другие социальные сети. Сейчас правительство готовит законопроект, после которого ресурсы должны будут обеспечить пользователям возможность отключения автоматически подобранной информации в ленте новостей.

Чиновники посчитали, что рекомендации повышают риски социальных конфликтов. А бизнесмены заволновались, что такой шаг станет сильно тормозить развитие технологий и повлияет на цифровые продажи.

Проект обяжет социальные сети и другие сервисы предупреждать своих пользователей о том, что контент, который они видят, подобран на основе анализа данных, и давать возможность отключить алгоритмы. Каждой компании также станет необходимо опубликовать свод правил использования рекомендаций, который будет содержать список сведений о пользователях, которые она собирает.

Эксперты из ассоциации юристов России добавили, что тенденция сделать алгоритмы рекомендаций прозрачными — общемировая.