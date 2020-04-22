    22 апреля 2020, 19:44

    Депутат Толстой предложил ответить на интернет-цензуру США

    Дарья Морозова

    Россия не должна оставлять без ответа политическую цензуру со стороны американских компаний в интернете. Так считает заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По его словам, «нужно донести до общества и исполнительной власти необходимость жесткого ответа на подобные выходки». Также Толстой предложил свой вариант «жесткого ответа».

    «Что касается замедления скорости и лишения возможности получения рекламы на территории Российской Федерации, такой путь представляется мне более действенным», — уверен он.