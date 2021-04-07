Депутат прокомментировал продажу доступа к Zoom госучреждениям

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал информацию о том, что Zoom сделала платный доступ для государственных учреждений. Об этом сообщил RT.

Он обвинил компанию во враждебности. Также он считает, что следует создать российский аналог, который заменит платформу.

«Действительно, во время пандемии все начали искать способы провести свои совещания, конференции с помощью удаленных систем, в том числе Zoom. К счастью, это не единственная система, которая позволяет это сделать», — считает Боярский.