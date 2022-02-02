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    02 февраля 2022, 18:49

    Депутат призвал ограничить технологию дипфейк в России

    Депутат Горелкин призвал ограничить технологию дипфейк в России

    Максим Зинкин

    Использование технологии дипфейк с подменой голоса и лица в видеороликах часто используется мошенниками, поэтому ее необходимо ограничить. Об этом заявил депутат Государственной думы Антон Горелкин, его слова привел Telegram-канал URA.RU.

    Депутат призвал ограничить технологию дипфейк в России

    Политик привел в пример Китай, где дипфейки регулируются государством и почти полностью запрещены.

    Он вспомнил, что осенью 2021 года в Сети распространялся фальшивый видеоролик с бизнесменом Олегом Тиньковым, просившим перейти на фишинговый сайт.

    «Известны случаи, когда дипфейки использовались для шантажа и когда злоумышленники использовали эту технологию для обмана собеседника во время видеозвонка», — заявил Горелкин.

    Ранее директор по продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов предупредил россиян, что мошенники начали использовать дипфейки людей и вымогать денежные средства у их близких.

    Люди гораздо больше доверяют именно видеоизображениям своих знакомых, чем тексту, поэтому такие способы особенно опасны с точки зрения психологического воздействия.