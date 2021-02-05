Депутат оценил опасность доступа приложения МВД к личным данным

Уточняется, что в приложении ведомства, которое позволяет экстренно вызвать полицию, появится сервис для борьбы со звонками аферистов. Чтобы подключить такую функцию, необходимо дать доступ к своим телефонным контактам.

Как считает Выборный, добропорядочным гражданам, которым нечего скрывать от государства, не нужно бояться таких условий.

«Если что-то случается, куда мы идем? Конечно, в органы правопорядка — МВД, прокуратуру, ФСБ. Для меня, например, как для пользователя, это было бы интересно. Это еще один элемент обеспечения моей безопасности, гарантии. Я думаю, что многие поддержат такую инициативу», — подчеркнул парламентарий.

Депутат добавил, что после внедрения нового сервиса личные данные жителей России будут хорошо защищены.