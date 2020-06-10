10 июня 2020, 16:30
Депутат: ограничение импорта электроники — дополнительная мера безопасности
Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев прокомментировал ограничения импорта электроники в госзаказе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам Жигарева, «если мы не хотим зависеть, уже привезя готовую продукцию, что она в любой момент может отключиться, заглючить и не работать, то, безусловно, мы должны производить эти вещи сами».
«Это дополнительная безопасность. Безусловно, это одна из составляющих мозаики безопасности Российской Федерации», — считает Жигарев.