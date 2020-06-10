По словам Жигарева, «если мы не хотим зависеть, уже привезя готовую продукцию, что она в любой момент может отключиться, заглючить и не работать, то, безусловно, мы должны производить эти вещи сами».

«Это дополнительная безопасность. Безусловно, это одна из составляющих мозаики безопасности Российской Федерации», — считает Жигарев.