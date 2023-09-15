Технологии 15 сентября 2023, 14:27 Депутат Немкин рассказал, что бесплатные VPN-сервисы воруют личные данные

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Бесплатные VPN-сервисы могут быть очень опасны для пользователей. Об этом «Ридусу» рассказал член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, доверчивостью людей и их цифровой безграмотностью пользуются маркетологи. Они предлагают бесплатные сервисы, которые могут заразить гаджет вирусами или украсть личные данные владельца смартфона.

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«Однако люди, насмотревшись убедительной и красивой рекламы, осознанно подвергают себя различным угрозам», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что необходимо каждый день рассказывать россиянам, какую опасность несут в себе непроверенные программы, чтобы они понимали все возможные риски.

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