Депутат не исключил возможность введения запрета на Telegram в США

Уточняется, что, когда аккаунты Дональда Трампа в Twitter были заблокированы, а из магазинов Apple и Google удалили приложения Parler, Telegram стал вторым по популярности в Штатах. Как считает депутат, этот мессенджер могут запретить по причине большого спроса.

«Мы помним ситуацию с Касперской, когда компанию фактически выдавили с американского рынка в связи с позицией, что это является конкурентом американским компаниям, причем быстрорастущим. Были наложены санкции, и компанию довольно быстро удалили. То же самое, вполне возможно, касается и Telegram», — выразил свою точку зрения Свинцов.

Он отметил, что это произойдет, если в США имеются соответствующие технологии, ведь Telegram построен по непростой модели.