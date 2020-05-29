Депутат назвал сеть 6G военной угрозой со стороны США

По его словам, «технологии 5G и 6G в Соединенных Штатах Америки в первую очередь распространяются на военных базах», и «эта технология, несет в себе угрозу военного характера, особенно в условиях эпидемии, которая может сказаться на ускорении процессов по уничтожению российского государства и народа».

«Учитывая, что разрабатывались технологии под контролем спецслужб Соединенных Штатов Америки, это сейчас уже известно, то очевидно, что это рассматривается американцами как оружие», — уверен Федоров.