29 мая 2020, 16:15
Депутат назвал сеть 6G военной угрозой со стороны США
Сеть 6G, которую тестирует китайская компания Xiaomi, является военной угрозой со стороны США. Так считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, «технологии 5G и 6G в Соединенных Штатах Америки в первую очередь распространяются на военных базах», и «эта технология, несет в себе угрозу военного характера, особенно в условиях эпидемии, которая может сказаться на ускорении процессов по уничтожению российского государства и народа».
«Учитывая, что разрабатывались технологии под контролем спецслужб Соединенных Штатов Америки, это сейчас уже известно, то очевидно, что это рассматривается американцами как оружие», — уверен Федоров.