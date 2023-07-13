Технологии 13 июля 2023, 19:18 Депутат Мосгордумы объяснил важность расширения технопарка в Зеленограде Депутат МГД Титов: расширение технопарка в Зеленограде позволит открыть новые предприятия Сайт мэра и правительства Москвы

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Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде приблизилось к завершению. Расширение комплекса позволит создать больше высокотехнологичных предприятий, сообщил Агентству городских новостей «Москва» депутат столичной городской думы Андрей Титов.

Проект предусмотрел создание трех лабораторных и шести производственных корпусов, что, по словам депутата, удовлетворит потребности современных и высокотехнологичных производств с наукоемким сектором.

Современные корпуса, спроектированные с учетом актуальных запросов, нужд помогут серьезно увеличить мощности, дадут импульс новым идеям, проектам, продуктам. Андрей Титов Депутат Московской городской думы

Титов отметил, что технопарки в Зеленограде могут привлечь как крупный промышленный бизнес, так и средние компании и стартапы.

Он добавил, что в отличие от старых отраслевых научно-исследовательских институтов, новые пространства позволят компаниям с узкой специализацией работать более эффективно, стремиться к максимальной конкурентоспособности и прибыльности.

Депутат также отметил, что Москва имеет одну из самых мощных систем поддержки инноваций, развития импортозамещающих производств и модернизации.

«Только на новых площадях технопарка будет создано до 668 рабочих мест. Корпуса будут готовы к концу года, что позволит уже в 2024 году говорить о новых компаниях, проектах у нас в Зеленограде», — заключил Титов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Зеленограде появится современный трехуровневый городской вокзал.