Технологии 15 апреля 2023, 02:39 Депутат Куликов рассказал, смогут ли мошенники использовать дипфейки в своих целях Депутат Куликов заявил, что мошенники не смогут орудовать дипфейками

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На данный момент технология дипфейков является достаточно «сырой», поэтому мошенники не смогут использовать ее в своих целях. Таким мнением поделился член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист обратил внимание, что подделывание голоса может представлять большую угрозу. Злоумышленники получили возможность выдавать себя за родственников и друзей своих жертв.

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«Базово дипфейки кого-то и могут ввести в заблуждение, когда они будут доработаны. Но если посмотреть на схемы обмана телефонного мошенничества, там и без дипфейка все достаточно печально обстоит», — пояснил он.