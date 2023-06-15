Технологии 15 июня 2023, 19:02 Депутат Хинштейн призвал создать полноценный аналог YouTube, прежде чем блокировать хостинг Депутат Хинштейн: прежде чем блокировать YouTube, нужно создать полноценный аналог РИА «Новости»

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Прежде чем блокировать YouTube, надо создать полноценный аналог этому крупнейшему видеохостингу. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он прокоммнтировал заявление пранкеров Вована и Лексуса о том, что Россия якобы не добилась цифрового суверенитета, поскольку в стране до сих пор не заблокировали YouTube, где активно банят тех, кто не боится доносить «российскую точку зрения» до аудитории. Хинштейн согласился с тем, что законы о противодействии распространения запрещенного контента работают и к площадке много претензий.

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«Но прежде чем что-то заблокировать на основании законных требований, нужен полноценный российский аналог», — заметил он.

Парламентарий добавил, что от радикальных мер могут пострадать законопослушные россияне.

По мнению Хинштейна, Россия уже успешно встала на путь независимости в «цифре». Стране много лет предлагали иностранные IT-решения, порой «бигтех продавливал свои разработки», но даже тогда россияне создавали свои конкурентоспособные продукты, которые очень пригодились в условиях санкций. Цифровой суверенитет России стал объективной реальностью, подытожил депутат.