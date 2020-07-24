facebook_pixel
    24 июля 2020, 17:40

    Депутат Госдумы рассказал о безопасности российских сервисов и приложений

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов рассказал, насколько безопасны сервисы и приложения российских разработчиков.
    Депутат Госдумы рассказал о безопасности российских сервисов и приложений

    СМИ сообщили, что работники «Лаборатории Касперского» сообщили об усилении кибератак северокорейской группы хакеров Lazarus. Их привлекли приложения для трейдеров криптовалют. Отмечается, что хакеры ищут жертв в разных странах.

    Свинцов пояснил, что наши разработчики стремятся делать свои продукты как можно более безопасными. Но им это не всегда удается, ведь главную роль играет удобство в использовании сервисов, пишет сайт «Политика сегодня».

    Именно поэтому новая разработка считается более уязвимой, чем прежняя. По мнению депутата, этому необходимо уделять большое внимание. Как он читает, молодые бизнесмены и стартаперы могут помочь обезопасить наших пользователей, привлекая людей на свои ресурсы. Свинцов заключил, что это будет хорошо влиять на развитие IT-сектора в России.

    Новости SMI.FM