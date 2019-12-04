Депутат Госдумы опроверг информацию о слабых местах ВМФ России

По словам Швыткина, отечественный военно-морской флот может иметь лишь недостатки локального характера. Депутат отметил, что корабли России на 68% оборудованы современным вооружением.

«Сейчас предпринимается много усилий по наращиванию мощи военно-морских сил и оснащению современными видами вооружения, что в свою очередь является главной тенденцией. К тому же идет строительство новых кораблей подводного и надводного типов. Это позволит выйти на передовые рубежи», — пояснил депутат.

Военный эксперт Василий Дандыкин уточнил, что существующие слабые места ВМФ не снижают его боевую эффективность.

«Алюминиево-магниевые сплавы используются при строительстве всех кораблей, так как бронирование корпуса никакой роли не играет. Ракета пробьет любую броню. У японцев были громадные корабли, которые были бронированы до безобразия, однако американцы топили всех этих монстров», — заметил Дандыкин.