Технологии 23 ноября 2023, 00:02 Депутат Госдумы объяснил, почему в России не заблокировали YouTube Депутат ГД Горлекин: заблокировать YouTube технически сложно Freepik

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Видеохостинг YouTube до сих пор не заблокировали, так как сделать это технологически сложно. Такое мнение выразил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на панельной дискуссии «В информационной войне все средства хороши?». Слова депутата привел ТАСС.

«Те, кто говорят, что давайте сегодня YouTube заблокируем, просто не понимают, о чем они говорят. Я бы с удовольствием сам был бы в первых рядах и кричал бы на эту тему, но сегодня это технологически очень сложно реализуемо. Именно поэтому до сих пор YouTube не заблокирован», — заявил Горелкин.

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Парламентарий вспомнил о российском опыте блокировки других социальных сетей. По его словам, у российских властей был повод заблокировать Instagram*. Социальные эффекты от этого решения были минимальны, выразил уверенность Горелкин.

Ранее он заявлял, что у российских блогеров нет будущего на YouTube. По его словам, видеохостинг может начать проводить более агрессивную политику. Парламентарий отметил, что блокировка YouTube — тоже не выход. Гораздо важнее заняться разработкой аналогичных российских сервисов.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.