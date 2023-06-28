Технологии 28 июня 2023, 13:41 Депутат Госдумы Ющенко рассказал, что нейросеть не будет принимать решений в вопросах отношения россиян с государством

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Нейросети будут использоваться только в качестве вспомогательной единицы, они никогда не будут касаться взаимодействия граждан и власти. Об этом Ura.ru рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

По его словам, не идет и речи о передаче искусственному интеллекту возможностей в принятии важных решений. Кроме того, при работе с людьми и их обращениями нужен индивидуальный подход, который не сможет дать нейросеть.

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«Применение нейросетей несет вспомогательную функцию для облегчения сервисной службы. Она не может принимать принципиальное решение», — подчеркнул депутат.

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