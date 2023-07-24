Технологии 24 июля 2023, 15:24 Депутат Горелкин напомнил о важности создания надежных паролей

Читать 360tv в

Хорошо сгенерированный сложный пароль, который человек регулярно обновляет, может обезопасить его владельца от множества неприятных ситуаций в будущем. Об этом «Парламентской газете» рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Он напомнил, что не стоит использовать для пароля простые комбинации и последовательности, а также такие слова, как «привет» или «любовь». Кроме того, следует избегать сайтов, которые просят сочетания электронной почты и пароля от нее.

Реклама

Еще один опасный момент — сервисы, которые просят авторизоваться через «Госуслуги».

Стоит также крайне внимательно проверять, что это не фишинговый сайт, созданный с целью кражи пароля.

Авторы: