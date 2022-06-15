Для развития технологий в России нужны не только большие инвестиции, но и создание компаний, которые будут самостоятельно решать стратегические задачи. А проблему утечки мозгов можно решить, предоставив людям возможности для самореализации. Об этом в интервью «360» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) рассказал генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

Стратегическая задача

Условием для развития технологий в России является эффективная инновационная система. Для появления своих технологий в стране нужны очень большие вложения, отметил глава ФРИИ.

«Представьте, вы разработали какую-то технологию. Конкуренты это сразу видят, и вам надо мгновенно привлечь деньги, чтобы сделать масштабирование. Но в России сейчас это невозможно. Объем венчурного финансирования в прошлом году составил 50–60 миллиардов рублей, а надо раз в 15 больше. Не говорю уже и про валютное регулирование, что эти компании вынуждены как-то продавать выручку, поэтому им проще открывать филиал в другой стране», — пояснил Варламов.

Источник фото: телеканал «360»

При этом часто говорят о технологиях, но мало говорят о самих компаниях, подчеркнул Варламов.

«Но прелесть в компаниях, которые этим занимаются. Тут совсем другой субъект — компания, которая может быть самостоятельным игроком», — отметил он.

Поддержка таких компаний в России должна иметь стратегическое значение, по мнению главы ФРИИ.

В определенных нишах у нас есть стратегические задачи, и там мы можем создавать компании-чемпионы, национальных чемпионов Кирилл Варламов генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив.

Уезжают не из-за денег

Утечка мозгов — проблема, которую нельзя решить только деньгами. Для того чтобы IТ-специалисты не уезжали из страны, здесь им нужны перспективы для развития.

«Айтишники, программисты — они мыслят иначе. Деньги — не приоритет номер один. Это приоритет номер три у мужчин и четыре — у женщин. На первом месте — интересные задачи и профессиональный рост», — заявил глава Фонда развития интернет-инициатив.

Люди уезжают из-за возможностей для самореализации, убежден Варламов.

«Можно ли создать такие условия? Да. Не так много денег на это надо. Нужно просто сдвигать фокус — вот эту задачу надо решать, за нее мы можем платить», — отметил глава ФРИИ.

Варламов привел пример с программой по переходу на электротранспорт в Германии, где ученым поставили задачи одновременно с разработкой долгосрочного плана электрификации.

«Они создали и рынок, и научный задел, и компании, которые делают аккумуляторы и автобусы. То есть ты ставишь задачи, даешь деньги на исследование, ничего сложного. Что мешает тогда? Мне кажется, нужные волевые решения, чтобы кто-то их принимал», — пояснил Варламов.