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    15 июня 2022, 13:33

    «Деньги — не приоритет № 1». Глава Фонда развития интернет-инициатив — о том, как создавать технологии в России

    Глава Фонда развития интернет-инициатив Варламов: деньги для айтишников — не приоритет номер один

    Александр Блинов, Ольга Назаркина

    Для развития технологий в России нужны не только большие инвестиции, но и создание компаний, которые будут самостоятельно решать стратегические задачи. А проблему утечки мозгов можно решить, предоставив людям возможности для самореализации. Об этом в интервью «360» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) рассказал генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

    «Деньги — не приоритет № 1». Глава Фонда развития интернет-инициатив — о том, как создавать технологии в России

    Стратегическая задача

    Условием для развития технологий в России является эффективная инновационная система. Для появления своих технологий в стране нужны очень большие вложения, отметил глава ФРИИ.

    «Представьте, вы разработали какую-то технологию. Конкуренты это сразу видят, и вам надо мгновенно привлечь деньги, чтобы сделать масштабирование. Но в России сейчас это невозможно. Объем венчурного финансирования в прошлом году составил 50–60 миллиардов рублей, а надо раз в 15 больше. Не говорю уже и про валютное регулирование, что эти компании вынуждены как-то продавать выручку, поэтому им проще открывать филиал в другой стране», — пояснил Варламов.

    «Деньги — не приоритет № 1». Глава Фонда развития интернет-инициатив — о том, как создавать технологии в России | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    При этом часто говорят о технологиях, но мало говорят о самих компаниях, подчеркнул Варламов.

    «Но прелесть в компаниях, которые этим занимаются. Тут совсем другой субъект — компания, которая может быть самостоятельным игроком», — отметил он.

    Поддержка таких компаний в России должна иметь стратегическое значение, по мнению главы ФРИИ.

    В определенных нишах у нас есть стратегические задачи, и там мы можем создавать компании-чемпионы, национальных чемпионов

    Кирилл Варламов

    генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив.

    Уезжают не из-за денег

    Утечка мозгов — проблема, которую нельзя решить только деньгами. Для того чтобы IТ-специалисты не уезжали из страны, здесь им нужны перспективы для развития.

    «Айтишники, программисты — они мыслят иначе. Деньги — не приоритет номер один. Это приоритет номер три у мужчин и четыре — у женщин. На первом месте — интересные задачи и профессиональный рост», — заявил глава Фонда развития интернет-инициатив.

    Люди уезжают из-за возможностей для самореализации, убежден Варламов.

    «Можно ли создать такие условия? Да. Не так много денег на это надо. Нужно просто сдвигать фокус — вот эту задачу надо решать, за нее мы можем платить», — отметил глава ФРИИ.

    Варламов привел пример с программой по переходу на электротранспорт в Германии, где ученым поставили задачи одновременно с разработкой долгосрочного плана электрификации.

    «Они создали и рынок, и научный задел, и компании, которые делают аккумуляторы и автобусы. То есть ты ставишь задачи, даешь деньги на исследование, ничего сложного. Что мешает тогда? Мне кажется, нужные волевые решения, чтобы кто-то их принимал», — пояснил Варламов.