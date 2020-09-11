Sony может снизить цены на PlayStation 5 из-за демпинга Microsoft

Ранее Sony планировала продавать PS5 за 599 долларов (45 тысяч по курсу ЦБ), а PS5 Digital Edition (в ней отсутствует привод для blu-ray-дисков) за 499 долларов (37,5 тысячи рублей).

9 сентября Microsoft раскрыла цены на свои консоли Xbox. Так, Xbox Series X будут стоить в США 499 долларов (37,5 тысячи рублей), а Xbox Series S — 299 долларов (22,5 тысячи).

В России ориентировочная цена на Xbox Series S составит 27 тысяч рублей, Xbox Series X будут продавать за 45,6 тысячи рублей.

Также с 17 сентября Xbox Game Pass можно будет купить в виде отдельной подписки. Подписка на три месяца в России будет стоить 1,8 тысячи рублей.

Sony, как выяснил Gamereactor, рассматривает снижение цен на свои консоли вплоть до 100 долларов. В самой компании это не комментировали.

Консоли Xbox от Microsoft поступят в продажу 10 ноября. PlayStation 5 должны появиться на рынке 20 ноября.