Билайн сообщил о дефиците смартфонов

Смартфоны самых популярных брендов Apple, Samsung и Xiaomi стали дефицитными. Такой информацией поделился с газетой «Ведомости» представитель компании «Билайн».

Эксперт заявил, что в этом месяце электронику в Россию привезут в размере примерно 25% от реальных потребностей рынка. Для сравнения — в сентябре эта цифра равнялась 50%.

Собеседник «Ведомостей» отметил, что острее всего недостаток ощущается даже не в новинках, а именно в старых модельных линейках — он есть по всему миру, как предупредили поставщики. Например, компания Samsung сократила количество выпуска телефонов стоимостью ниже определенной.

«По остальному модельному ряду Samsung наблюдается острый дефицит. Точно такая же ситуация и со смартфонами Xiaomi. Сейчас сложно прогнозировать, когда ситуация нормализуется», — рассудил специалист.

Он добавил, что телефоны сейчас остро нужны всем — не только россиянам, но их недостача есть в той или иной степени во всем мире. Причем спрос превышает предложение даже на премиальные девайсы.