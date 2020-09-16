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    16 сентября 2020, 14:08

    Дату выхода PlayStation 5 объявят 16 сентября

    Александра Ломейко

    Sony готовится к выпуску PlayStation 5. Стоимость и дату выхода консоли должны объявить поздно вечером 16 сентября. По мнению инсайдеров, стоить приставка будет от 399 долларов.
    Дату выхода PlayStation 5 объявят 16 сентября

    Прямую трансляцию, посвященную выходу PlayStation 5, игровое подразделение корпорации будет вести на YouTube.

    Геймеры надеются, что компания-производитель не только раскроет дату начала продаж и стоимость консоли. Ожидается, что будут даны и точные технические характеристики новой PlayStation. Часть мероприятия, скорее всего, отведут на представление конкретных игр.

    На прилавках, уточнил портал ITHome со ссылкой на собственный источник, приставка появится максимум с ноября. Ее главный конкурент — Xbox Series X — будет продаваться с 10 ноября. Версия PlayStation 5 без дисковода обойдется, по предварительным оценкам, в 399 долларов.

    Новости SMI.FM