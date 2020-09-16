Дату выхода PlayStation 5 объявят 16 сентября

Sony готовится к выпуску PlayStation 5. Стоимость и дату выхода консоли должны объявить поздно вечером 16 сентября. По мнению инсайдеров, стоить приставка будет от 399 долларов.

Прямую трансляцию, посвященную выходу PlayStation 5, игровое подразделение корпорации будет вести на YouTube.

Геймеры надеются, что компания-производитель не только раскроет дату начала продаж и стоимость консоли. Ожидается, что будут даны и точные технические характеристики новой PlayStation. Часть мероприятия, скорее всего, отведут на представление конкретных игр.

На прилавках, уточнил портал ITHome со ссылкой на собственный источник, приставка появится максимум с ноября. Ее главный конкурент — Xbox Series X — будет продаваться с 10 ноября. Версия PlayStation 5 без дисковода обойдется, по предварительным оценкам, в 399 долларов.