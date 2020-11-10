Дата-центры предложили открыть в Арктике
Строить и развивать арктические дата-центры хотят доверить бизнесу, пишет РБК со ссылкой на источник в верхней палате парламента. При этом предпринимателям понадобится государственная поддержка для рентабельности проектов.
Кроме того, речь может пойти о субсидировании из федерального бюджета части затрат регионов на создание центров в Арктике. При этом специалисты должны будут использовать «российские решения».
Всего в Арктике может появиться несколько десятков дата-центров. Они могут работать для стратегических проектов, в числе которых Северный морской путь. Совет планирует предложить правительству создать меры для поддержки IT-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Арктике. В итоге авторы инициативы хотят сделать IT в Арктике самыми привлекательными среди регионов.
По словам зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака, IT-сфера может стать новой экономической опорой Арктики наряду с добычей сырья.